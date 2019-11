Eletrônicos são encontrados em portas de veículo em Santa Terezinha de Itaipu

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreenderam na tarde desta quinta-feira (28), um veículo carregado de produtos eletrônicos que eram transportados nas portas do veículo.

A ação foi realizada por volta das 13h40, quando a equipe da PRF da Unidade Operacional de Santa Terezinha de Itaipu abordou um veículo Toyota/ Corolla com placas de Francisco Beltrão no km 714 da BR-277. O carro era conduzido pelo seu proprietário e único ocupante.

Durante a abordagem policial o condutor demonstrou certo nervosismo e quando indagado entrou em contradições em suas respostas o que culminou em uma fiscalização minuciosa do veículo. Os policiais iniciaram uma fiscalização mais aprofundada onde foi possível averiguar alguns indícios que voltaram a atenção para as portas traseiras do veículo, onde no interior das portas traseiras estavam diversas mercadorias eletrônicas de origem estrangeira sem o devido desembaraço aduaneiro.

Por fim o portador disse que levaria as mercadorias para Francisco Beltrão/PR e que lá seriam comercializadas. Ocorrência encaminhada para a Receita Federal de Foz do Iguaçu, onde serão, como de praxe, posteriormente contabilizadas as mercadorias.