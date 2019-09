Eleição da Unioeste tem chapa inédita com Professor Zonin e servidora Gracy Kelly

Pela primeira vez na história das eleições da Unioeste haverá uma chapa composta por um professor e uma agente técnica universitária. O professor é doutor em Ciências Agrárias e coordenador de programa de mestrado e doutorado do câmpus de Marechal Cândido Rondon.

Wilson João Zonin será o cabeça de chapa, acompanhado pela agente e mestre em Filosofia Gracy Kelly Bourscheidt Pereira.

A decisão da pré-candidatura pela disputa à Reitoria da Unioeste foi confirmada na tarde dessa terça-feira (3).

O professor Zonin disputou o último pleito. Ele tem mais de 20 anos de Unioeste, já foi pró-reitor e tem currículo voltado à pesquisa e extensão, principalmente no Desenvolvimento Rural.

A agente Gracy Kelly tem 17 anos de carreira técnica desempenhados no câmpus de Cascavel. Representa a categoria de agentes universitários e a mulher na universidade. É defensora das causas dos trabalhadores públicos e do ensino superior e representa a categoria no conselho estadual do ParanáPrevidência, tendo sido por seis anos dirigente do Sinteoeste.

A proposta a ser apresentada pela chapa estará focada na busca de um modelo de gestão eficiente, transparente e inovador, priorizando as questões acadêmicas (ensino, pesquisa e extensão) e a inserção com o desenvolvimento regional e o Mercosul.

A consulta acadêmica será no dia 22 de outubro, com voto paritário, escolhendo além de reitor e vice, diretores gerais de câmpus (5) e diretores de centro (17).