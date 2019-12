Educação: Primeiro Cmei do interior será licitado no início de 2020

Cascavel – O prefeito Leonaldo Paranhos e a secretária de Educação, Márcia Baldini, anunciaram nessa sexta-feira (13) a construção do primeiro Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) na zona rural de Cascavel. O Distrito do Rio do Salto será o beneficiado com a obra, que já está com o projeto arquitetônico pronto e deve ser licitada no próximo ano.

“Lançamos hoje uma demanda que nasceu em 2018 e que me foi trazida pelo vereador Rômulo Quintino. Naquele momento isso despertou uma atenção especial para essa necessidade. Investimos em saúde, educação e lazer levando parquinho e esporte para o interior, mas nunca tínhamos parado para pensar que a mãe que mora no campo também trabalha e também precisa deixar seus filhos em segurança para trabalhar. Que diferença tem uma criança que está em um Cmei aqui, na zona urbana, de uma criança que está na área rural? Nenhuma! É um dia de muita felicidade e ficará na história como o primeiro Cmei na zona rural de Cascavel”, disse o prefeito.

Marcia Baldini elencou também outras obras e investimentos feitos na localidade nesta gestão. “A comunidade escolar também foi beneficiada este ano com a reforma na escola e para o próximo ano devemos fazer a instalação de câmeras e alarmes e a pintura do prédio”, relatou.

O projeto arquitetônico do novo Cmei foi apresentado para líderes da Comunidade do Rio do Salto, que ficaram bastante satisfeitos com o investimento que será feito.

“Para nós, representa um sonho realizado. É uma reivindicação antiga. Nós, moradores da Comunidade do Rio do Salto, estamos muito felizes com esta gestão. O interior nunca teve prioridade e agora somos vistos, nós nos sentimos parte integrante do governo… Nunca nos sentimos tão perto, tão próximos, tão valorizados por todas as secretarias deste governo”, disse Franciele Fausto, presidente da Associação de Moradores do Rio do Salto.

“Dívida paga”

O presidente do Conselho Distrital do Rio do Salto, Daniel Liberalli, falou que “a dívida com os moradores do interior está sendo paga. Este governo está olhando com bons olhos a zona rural. Recebemos o Cmei com muita ansiedade, é uma reivindicação antiga, porque o interior também merece atenção. O prefeito Paranhos cumpriu o que prometeu e estamos muito felizes”.