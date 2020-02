Depois de cinco meses se recuperando de uma fratura no pé direito, sofrida em um acidente em uma corrida em Mundo Novo (MS), Edivan Monteiro, da equipe Cascavel Diesel, voltou a andar de kart no último sábado. Ele considerou a readaptação ao kart muito boa e já planeja disputar a categoria Super Sênior na etapa de abertura do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, a ser realizada nos dias 14 e 15 do próximo mês no Kartódromo Delci Damian.

