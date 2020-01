Afastado das pistas desde outubro, quando sofreu uma fratura no pé direito quando disputava uma prova de kart no Mato Grosso do Sul, o cascavelense Edivan Monteiro espera volta aos treinos no fim de fevereiro. Atualmente, o piloto da equipe Cascavel Diesel faz fisioterapia praticamente todos os dias. Depois que voltar a treinar, Edivan irá decidir quais competições irá disputar nesta temporada. A Copa Brasil, que será disputada em Londrina, em outubro, deverá ser uma delas.

