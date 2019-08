É tempo de mudar, renovar e se mexer

A partir da Lua nova de sexta-feira (30), é possível que algumas travas que estiveram presentes em agosto sejam “varridas” de uma hora para outra, pois novos ciclos já têm essa força, e ainda mais com Urano presente.

Há energia de desembaraço, renovação, independência, criatividade. Urano tem apreço muito grande por liberdade e quem estiver se sentindo limitado pelo que quer que seja pode encontrar saídas ou alternativas para se desvencilhar do que não deseja ou serve mais. Por exemplo, se você quer mudar de setor no seu trabalho, pode arriscar negociar isto no dia da Lua nova, na sexta-feira (30).

Outro ponto interessante é que há uma enorme ênfase em Virgem, signo ligado ao trabalho e a questões práticas. Então, estamos em um período para ter ideias originais, com a ajuda preciosa de Mercúrio, o planeta da mente, a partir de sexta-feira (30), e ver assuntos sob outro ângulo. Mercúrio/Urano traz os famosos insights e ideias criativas.

A combinação de Virgem enfatizado com Urano também é excelente para promover limpezas físicas, energéticas, emocionais. Analise o que precisa ser jogado fora, seja em termos de objetos como de atitudes. A forte presença de Urano também ajuda em redirecionamento para o novo.

Com Marte em trígono com Urano também podem ser feitas mudanças no que se refere à atividade física, seja para turbinar ou redirecionar melhor o treino ou até praticar uma atividade nova. Mexer-se e se abrir a novidades vai fazer muito bem agora. Pode ser também uma maneira de lidar com a energia excedente que Sol/Marte produzem, e que às vezes deixam as pessoas briguentas e/ou impacientes.

O Sol em harmonia com Urano deve dar a clareza do que exatamente você precisa se desapegar e o que tem de abraçar. Brilhantismo e criatividade prática podem estar no ar.

Na semana seguinte, pode ser que a gente precise de alguns cuidados com fantasias, o lado negativo de Vênus/Netuno. Além disso, o período sugere que investimentos têm de ser feitos com muito mais discernimento.

