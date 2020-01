Durante investigação sobre tráfico, GDE encontra bomba

Bomba caseira é encontrada em casa

Equipes do GDE (Grupo de Diligências Especiais) de Cascavel encontraram no fim da tarde dessa terça-feira (7) uma bomba de fabricação caseira de alta periculosidade em uma casa na Rua Ciro Monteiro, no Bairro Brasília.

O artefato estava sobre o guarda-roupa e foi retirado pelos policiais, que, ao verificarem o que era, acionaram o esquadrão antibomba de Curitiba, que veio à cidade para fazer a contenção.

Apesar da alta periculosidade da bomba, apenas a entrada da casa foi isolada com fitas amarelas. Vizinhos permaneceram em suas casas e até crianças brincavam na calçada em frente ao local. Apenas uma equipe do GDE “guardava” o local até a chegada do esquadrão.

Entenda o caso

Os policiais do GDE investigavam um possível ponto de tráfico de drogas quando localizaram um veículo suspeito de ter sido usado em roubos na região. A equipe abordou o rapaz que saiu de uma casa e entrou no carro. Ele contou que estava no local usando maconha e que morava perto dali, levou os policiais até a casa dele e os autorizou a entrar. Durante a vistoria na residência, os policiais encontraram o explosivo.

O rapaz tem 19 anos e foi preso em flagrante, encaminhado à Delegacia, por posse de artefato explosivo. Ele já tem passagens pela polícia, mas os crimes não foram informados nem o nome dele divulgado.

Apreensivos, vizinhos preferiram não falar com a imprensa sobre a situação. Alguns apenas contaram que no local era comum a realização de festas com som alto. Um deles comentou que a bomba seria semelhante à utilizada para explosão de caixas eletrônicos de agências bancárias, mas a informação não foi confirmada oficialmente.

Apesar da presença do artefato, nenhum morador próximo ao local deixou a casa.