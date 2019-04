Dupla rouba R$ 37 mil de casal de idosos

A poupança de R$ 37 mil que o casal Jesus Pedro da Rosa, de 94 anos, e Olivia da Rosa, de 92 anos, levou quase um século para juntar foi roubada em questão de minutos.

Jesus contou que, na terça-feira (23), um rapaz moreno com idade entre 16 a 18 anos foi até sua casa em busca de serviço. O jovem disse que veio de Maringá e precisava trabalhar. Jesus disse que ele poderia retirar algumas folhas que estavam no lote e lhe pagou R$ 30 pelo serviço.

Na manhã seguinte Jesus foi surpreendido com a visita do rapaz, desta vez acompanhado de uma mulher, e de novo pedia trabalho. “Eu disse a ele que não tinha mais o que fazer e então ele me pediu água. Enquanto eu me distraí pegando a água, um deles entrou no quarto e revirou tudo até encontrar a pasta com o dinheiro. Quando voltei com a água eles já estavam na esquina. Eu gritei, mas não adiantou”, lamenta Jesus.

O casal conta que a filha sempre os orientou a guardar o dinheiro no banco, mas eles acreditavam que a casa era mais seguro.

Jesus acredita que o rapaz viu o dinheiro na terça-feira quando recebeu pelo serviço.

Jesus e o filho foram até a UPS Norte denunciar o crime e foram orientados a procurar a 15ª Subdivisão Policial de Cascavel e registrar um boletim de ocorrência. “A orientação foi feita devido à quantia levada e a falta de características dos suspeitos”, explica o sargento Feroni, da UPS Norte.

Os vizinhos acreditam que os suspeitos vivem no Conjunto Gralha Azul, no Bairro Interlagos.

A Polícia Civil não repassou informações sobre as investigações.