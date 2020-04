Dupla morre em confronto com a PM após roubo de motocicleta

Dois jovens, de 19 anos de idade cada um, foram mortos durante um confronto com policiais militares de Umuarama no final da noite do sábado (11). Eles teriam participado de um assalto, onde a motocicleta de uma empresa de segurança foi levada. O veículo foi recuperado durante a ação e estava sendo desmontada nos fundos da residência de um dos envolvidos.

Pouco antes das 23h, funcionários da empresa de segurança particular foram até um estabelecimento que teve seu alarme de invasão acionado. Quando um dos seguranças chegou ao local foi rendido pelos dois jovens que o obrigaram a entregar a motocicleta Honda CG 160, identificada em um baú com a logomarca da empresa.

Logo após o roubo, a Polícia Militar foi acionada e deu início ás diligências, a fim de localizar o paradeiro do veículo roubado. Minutos depois a central recebeu a informação de que os autores do roubo estariam em uma residência situada na avenida Durval Seifert, Parque San Remo.

Assim que descobriram o paradeiro da moto, os policiais iniciaram o ‘adentramento’ a fim de recuperar o veículo, mas foram coagidos pelos assaltantes que receberam a equipe à tiros.

Houve revide e os policiais conseguiram atingir os assaltantes que morreram no local, que foi isolado até a chegada de peritos do Instituto de Criminalística de Umuarama.

Os corpos foram recolhidos ao Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama, onde foram necropsiados e liberados para os atos fúnebres no domingo de Páscoa.

Policiais civis estiveram no local e acompanharam o levantamento de informações. Um inquérito será instaurado para apurar os fatos que levaram à morte dos jovens.

Duas armas que estavam com os jovens foram apreendidas. As duas estavam municiadas e numa delas, a maioria das munições havia sido deflagrada.

Homicídio de pastor

Um dos jovens mortos no confronto esteve também envolvido no assassinato do pastor luterano Augsuto Riss, o crime foi praticado no interior do bosque dos Xetá em 2017. Walisson Parceirão Wink Barbosa, era adolescente à época do assassinato de Riss e chegou a ficar internado em uma unidade de socioeducação em Umuarama.

De acordo com os levantamentos feitos pela polícia, Parceirão teria participação no assassinato do pastor de 54 anos. Na ocasião, em 18 de fevereiro de 2017, Riss foi morto à chutes. Pelo mesmo crime, Mateus de Oliveira Miante, de 20 anos, foi condenado a 10 anos de reclusão.