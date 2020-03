Dupla brasileira faz boa prova na África do Sul

Teve um pouco de tudo para Marcos Baumgart e Kleber Cincea, piloto e navegador brasileiros que disputaram, no último fim de semana, a primeira etapa do Campeonato Sul-Africano de Rali Cross Country (SACCS – South African Cross Country Series).

Defendendo a equipe Ford Castrol/NWM, a dupla enfrentou uma quebra, depois pedras, poeira, lama e adversários para terminar a prova em nono lugar na classe FIA com um carro atualizado da classe T.

Foi a estreia do time na classe principal e, enquanto o novo Ford Ranger segue em desenvolvimento para estrear dentro de duas etapas, a dupla brasileira e os sul-africanos Lance Woolridge e Elvéne Vonk competem com uma adaptação do carro com o qual venceram na classe imediatamente inferior em 2019.

“O carro trouxe algumas melhorias importantes e isso fez muita diferença, principalmente sobre os carros da classe T, a ponto de nos colocar no mesmo ritmo dos T1 FIA”, explicou o navegador Kleber Cincea.

Os brasileiros não disputam a segunda etapa, que será em abril, mas voltam à África do Sul nos dias 22 e 23 de maio para a terceira etapa.

Miguel Beux

Miguel Beux está colocando seu livro “A Curva do Tempo”, que tem como trama, prólogo e epílogo o Autódromo Zilmar Beux, em formato digital. Quem desejar ler é só acessar www.autodromozilmarbeux.com.br.

Wellington Cirino

Assim que a temporada 2020 da Copa Truck for iniciada, no dia 5 de abril, em Londrina (PR), o piloto paranaense Wellington Cirino estará celebrando uma das mais longevas parcerias do automobilismo mundial. Serão 20 temporadas ininterruptas com o apoio da Mercedes-Benz.

Ovelhama

Encontro de trilheiros, considerado um dos maiores e melhores do País, será realizado de 13 a 15 deste mês em Campo Alegre (SC). Expectativa é reunir mais de 3 mil pilotos de motos, quadriciclos e UTVs. As inscrições antecipadas podem ser feitas pelo site www.ovelhama.com.br ou ainda na Pro Sport, em Campo Alegre, pelo valor promocional de R$ 110. No dia do evento o preço é de R$ 130.