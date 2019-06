Dupla acusada de matar andarilho é condenada

O julgamento aconteceu na segunda-feira (17) em Umuarama, com a leitura da sentença pelo juiz de direito Adriano Cesar Moreira (Foto: Alex Miranda)

UMUARAMA – Dois moradores de rua, acusados de matar um andarilho em Umuarama, foram condenados na noite da segunda-feira (17), em julgamento popular no Fórum do município. Os assassinos usaram uma pedra e golpearam a cabeça da vítima, que morreu na praça que servia de abrigo para ela e também para os algozes.

David Gonçalves Junior, 27 anos, e Sebastião Aparecido do Nascimento, 50 anos, foram condenados a 12 anos de cadeia cada um. A pena deverá ser cumprida em regime fechado em uma penitenciária estadual. Por enquanto eles permanecem recolhidos na Cadeia Pública de Umuarama.

O crime aconteceu na praça Papa Paulo VI, local usado pelo andarilho e também morador de rua Reginaldo Vieira de Souza para pernoitar.

Naquela mesma praça, vários outros moradores de rua costumavam se reunir à noite e todos dormiam no logradouro.

Reginaldo foi morto a pedradas desferidas contra sua cabeça na madrugada de 3 de maio de 2018.

O corpo da vítima foi encontrado por uma pessoa que passava pelo local logo pela manhã, viu o homem ensanguentado caído no pátio da praça e acionou a Polícia Militar. Uma pedra com manchas de sangue foi encontrada nas proximidades.

O delegado na época era Fernando Ernandes Martins. Ele explicou que uma equipe da Polícia Civil esteve no local e fez um levantamento da cena, vindo a se deparar com David e Sebastião, sendo que um deles estava ferido com um corte na cabeça e uma mordida em um dos dedos da mão.

Marcas

“São ferimentos compatíveis com luta corporal”, informou o delegado na ocasião e ressaltou que Reginaldo tinha ‘fama’ de ser briguento. No início das investigações, a polícia acreditou que foi justamente tal comportamento que tenha levado à sua morte.

Fernando Ernandes relatou também que uma moradora de rua, que costumava permanecer naquela praça, prestou alguns detalhes sobre o fato, apontando a dupla como autora do assassinato. Ela disse aos policiais que os três – vítima e acusados do crime – teriam se envolvido em uma briga no dia anterior.

De volta à cela

O julgamento começou às 9h e terminou pouco depois das 20h com a leitura da sentença pelo juiz de direito Adriano Cesar Moreira. Em seguida os condenados foram levados sob escolta policial à Delegacia de Polícia de Umuarama e colocados de volta no Setor Carcerário.