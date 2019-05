DUELO GAÚCHO | Grêmio e Juventude decidem vaga na Arena

O Grêmio recebe o Juventude nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Os rivais empataram sem gols no duelo em Caxias do Sul, assim, quem vencer avançará de fase, enquanto nova igualdade levará a definição da vaga aos pênaltis. O Tricolor amarga seis desfalques para o jogo: Paulo Miranda, Walter Kannemann, Bruno Cortez, Luan e Alisson estão lesionados e Matheus Henrique está com a seleção brasileira sub-23. Em meio às baixas em série, Renato Gaúcho também deve fazer mudança por decisão técnica. O jogo em Porto Alegre marcará o retorno de Felipe Vizeu (foto) ao time titular. Autor do gol da primeira vitória do Grêmio no Brasileirão, o camisa 10 superou André na hierarquia interna e iniciará o jogo.