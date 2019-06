Duas pessoas ficam feridas após caírem

Duas pessoas ficaram feridas em duas quedas de plano elevado ontem em Cascavel. A primeira aconteceu no início da manhã de quinta-feira (13) em uma empresa na Rua Jorge Lacerda. Nivaldo Cavanha de Oliveira, de 45 anos, fazia serviço de manutenção quando caiu de cerca de 4 metros de altura. Ele teve ferimentos moderados na mandíbula, no braço e na perna, além de cortes no rosto.

O outro caso aconteceu logo depois na marginal da PR-467, no Jardim Brasília. Alceu Américo de Oliveira, de 54 anos, fazia a pintura de uma parede e caiu de cerca de 3 metros de altura. Ele teve suspeita de fratura no fêmur, contusão no braço direito e na lombar. Ambos foram encaminhados à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Tancredo Neves.