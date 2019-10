Drugovich encerra temporada da F-3 FIA

O paranaense Felipe Drugovich, de 19 anos, encerrou domingo sua participação na atual temporada da Fórmula 3 FIA disputando a oitava e última etapa do campeonato no Autódromo de Sochi, na Rússia. Depois de largar na sexta fila no sábado, Felipe chegou a brigar pela nona colocação, mas um incidente com o holandês Bent Viscaal o jogou para o fim do pelotão. No domingo largou em 25º e superou dez concorrentes para receber a bandeirada em 15º. O russo Robert Shwartzman conquistou o título. Já Felipe destaca que o ano foi de aprendizado na F-3 FIA.