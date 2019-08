Drugovich corre na Bélgica

O brasileiro Felipe Drugovich inicia hoje uma pequena maratona de dois fins de semanas consecutivos de disputa no Campeonato de Fórmula 3 FIA em dois dos autódromos mais significativos da história do automobilismo mundial, Spa-Francorchamps e Monza.

O primeiro na Bélgica, é um de seus favoritos, ao lado de Silverstone. “É uma pista muito rápida, com muitas curvas de alta e que me traz belas recordações”, destaca Drugovich, que em 2018 marcou as duas pole positions e venceu as duas corridas realizadas em Spa válidas pelo Euroformula 3 Open, campeonato que ele venceu com 14 vitórias em 16 provas disputadas.