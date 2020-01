Doze brasileiros competem nas Olimpíadas de Inverno na Suíça

Rio de Janeiro – O ano olímpico mal começou e o Time Brasil já está em missão. Com 12 atletas, a delegação brasileira disputará a partir de amanhã (9) os Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno, em Lausanne, na Suíça.

A equipe do País chegou ao país-sede no sábado (4) e se instalou também em St. Moritz, para a participação em seis modalidades. “O primeiro dia foi para a montagem das malas da delegação. No domingo fizemos uma reunião na Vila Olímpica para receber as chaves dos quartos, fazer a inspeção e a organização da nossa estrutura. Na segunda-feira (6), fomos para Zurique com as malas para encontrar com as equipes de skeleton e bobsled que ficarão na sub-sede de St. Moritz”, disse a responsável pelas operações do COB nos Jogos, Joyce Ardies.

A delegação brasileira em Lausanne foi definida em dezembro, quando fecharam os rankings mundiais de algumas modalidades e também foram disputadas as últimas provas qualificatórias. O Time Brasil terá representantes nos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno no bobsled, no skeleton, no curling, no esqui cross country, no biatlo e no snowboard cross.

No geral, Lausanne 2020 terá número igual de atletas masculinos e femininos. Cerca de 1.880 competirão em oito modalidades esportivas durante os 13 dias de competição. Esta será a terceira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. Na primeira, Innsbruck 2012, na Áustria, o Brasil contou com apenas dois atletas, enquanto na segunda, em Lillehammer 2016, na Noruega, dez brasileiros disputaram a competição.