Domingo tem treino, pedalada e caminhada

Não tem desculpa para a preguiça. O próximo domingo (26) está recheado de opção para todos os gostos em Cascavel. E a Feira do Teatro é o ponto de partida e chegada para várias atividades físicas e, ao mesmo tempo, educativas, beneficentes e conscientizadoras, como parte da programação do Maio Amarelo. Haverá treino de corrida, caminhada e pedalada, numa promoção da Fundação Municipal de Esporte e Cultura em parceria com entidades e órgãos de segurança.

2º Treino Feira do Teatro

Com largada às 8h, será realizado o 2º Treino Feira do Teatro em parceria com a Associação Acorrer. De acordo com o diretor de Esporte e Lazer, Daniel Scalco, é um encontro específico para treino de adeptos de corrida, com saída e chegada na Feira do Teatro, com hidratação e frutas no local por conta dos organizadores.

A inscrição é solidária e pode ser confirmada no dia do evento, mediante entrega de donativos, que podem ser fraldas ou material de limpeza. Arrecadação será entregue ao Provopar.

Pedal da Integração

Também com largada na Feira do Teatro, às 9h, será realizado o Pedal da Integração – convivendo bem no trânsito. O convite é para quem prefere a bike. A concentração será na Rua Duque de Caxias. Haverá ponto de hidratação, frutas e sorteio de brindes.

Esta ação tem parceria da Polícia Militar e da ACC (Associação dos Ciclistas de Cascavel). Para participar basta entregar, no dia do evento, 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a famílias previamente cadastradas no Provopar Cascavel.

Informações sobre o evento com Daniel Scalco, pelo telefone: 99941-1921.