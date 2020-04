A Secretaria de Saúde de Nova Aurora informou que dois dos oito pacientes com suspeita da covid-19 estão internados no HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná). A informação foi repassada no boletim desta quinta-feira (23).

Desses oito pacientes, seis estão em isolamento domiciliar, enquanto que os dois internados aguardam resultado dos exames.