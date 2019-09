Dois ônibus foram retidos em operação conjunta

Na noite de quarta-feira (25), a Receita Federal, com apoio da PM Ambiental, PM Choque e BPFron, no âmbito da Operação Fronteira Blindada e Hórus, reteve dois ônibus de turismo em uma operação conjunta na BR-277 e na Vila Portes.

A primeira ação ocorreu por volta das 21h, quando as equipes abordaram um ônibus de turismo em um posto de gasolina. Durante a fiscalização, encontraram várias mercadorias importadas nos bagageiros do veículo.

A segunda ação ocorreu por volta das 22h30, quando as equipes encontraram mercadorias em uma lava jato localizada na Vila Portes, o local servia como depósito de mercadorias descaminhadas que seriam carregadas em um ônibus de turismo.

Todas as mercadorias e os veículos foram retidos e encaminhados para a Alfândega da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu. Os condutores dos veículos foram liberados, porém, serão enviadas Representações Fiscais para Fins Penais ao Ministério Público Federal para apuração dos ilícitos. Estima-se que as mercadorias cheguem a R$ 200 mil.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.

Essa iniciativa está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalizações atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.