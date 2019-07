Dois jogos movimentam a Chave Ouro

Pato Branco – O desafio Pato Futsal x Foz Futsal vale a liderança da Chave Ouro de Futsal. Com 31 pontos em 13 jogos, o Pato está na segunda colocação na tabela, mesmo número de pontos do líder Campo Mourão, mas com duas partidas a menos.

O Foz, na quarta posição da tabela, tem 29 pontos, mas três jogos a menos que o líder, então a torcida que comparecer ao Ginásio Dolivar Lavarda em Pato Branco com a certeza de que vai assistir a uma grande partida de futsal. O jogo começa às 20h15 desta quarta-feira.

O Pato vem de um grande resultado na Liga Nacional. Mesmo jogando fora de casa, a equipe venceu a Copagril, por 2 a 0, com gols ainda no primeiro tempo de Vassoura e Di Maria. O resultado levou a equipe de Pato Branco ao sexto lugar na tabela, com 20 pontos, enquanto a Copagril caiu para a 15ª posição, somando dez pontos.

Já o Foz, também pela Liga Nacional, perdeu para o Campo Mourão por 3 a 2 e está na 11ª posição na tabela da competição.

Outro clássico

No outro jogo da rodada, o Dois Vizinhos, que vem fazendo uma boa campanha e está em sexto lugar, sai de casa para enfrentar o São José dos Pinhais em jogo marcado para as 20h15 no Ginásio Ney Braga, na Região Metropolitana de Curitiba.

Nos seus domínios, a equipe são-joseense é sempre osso duro de roer e vem pressionada para reagir na competição, já que hoje ocupa a 12ª colocação, última vaga para os playoffs.