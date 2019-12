Dois homens morrem em confronto com a Polícia Militar no interior de Toledo

Dois homens morreram na tarde desta quarta-feira (4), durante um confronto com a Polícia Militar drogas numa estrada rural que liga a PR-182 ao Distrito de Boa Vista no interior de Toledo.

Por volta das 16h, uma equipe do Rotam do 19º BPM (Batalhão da Polícia Militar) abordou os dois homens que estariam traficando. Segundo as primeiras informações, uma glock 9mm com seletor de rajada e um revólver estavam com os indivíduos. Um deles foi reconhecido como sendo um dos líderes de quadrilha de furto e roubo de caminhonetes na área do 19º BPM.

Durante a troca de tiros com a PM, os dois foram mortos. Ainda não foram divulgadas as identidades.

Deve ser aberto inquérito policial junto à Polícia Civil para apurar o caso.

Fotos: Fotos: Gilmar Angelo – Toledo News |

Matéria atualizada às 17h41.