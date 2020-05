Dois brasileiros na F-1 Virtual

Piloto da Ferrari Driver Academy, o brasileiro Enzo Fittipaldi disputará o próximo GP Virtual da Fórmula 1 ao lado de Charles Leclerc, piloto titular da Ferrari na categoria. A corrida será disputada com o game F-1 2019 neste domingo no circuito de Interlagos. Com isso, o Brasil terá dois representantes na corrida, já que Pietro Fittipaldi está competindo com a equipe Haas no campeonato. Campeão da F-4 Italiana em 2018 e vice na F-3 Regional em 2019, Enzo comemorou a oportunidade de correr ao lado do monegasco, que venceu duas das três etapas no campeonato virtual.

