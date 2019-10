Distrito de Rio do Salto é abastecido com caminhão pipa

Reportagem: Milena Lemes

O temporal que atingiu a região no domingo (27) e na segunda-feira (28) deixou os moradores do Distrito de Rio do Salto, em Cascavel, sem energia elétrica, por consequência, foram registrados problemas elétricos nos equipamentos do poço da Sanepar que abastece o distrito.

Por conta disso, a companhia está abastecendo Rio do Salto com caminhão pipa. De acordo com a Sanepar, o trabalho será feito durante o dia todo e o abastecimento de água só deverá voltar ao normal no fim da tarde de hoje, de forma gradativa.

Os moradores que possuem caixa de água, poço artesiano ou que pegam água de minas não foram afetados.

O reservatório fica em um ponto alto do distrito. Pela manhã, dois caminhões foram até o distrito, um deles às 8h30 e o outro às 11h.