Discussão por celular termina com esfaqueamento e morte

Uma discussão banal, motivada pela posse de um aparelho celular, resultou em um homicídio em São Jorge do Patrocínio, no Noroeste do Paraná na madrugada dessa quarta-feira (25) de Natal.

De acordo com a Polícia Militar do município, um homem, ainda não identificado, foi encontrado com perfurações no tórax e pescoço em via pública. Anteriormente, segundo testemunhas, ele teria tentado entrar em uma residência na rua Rosalina Ribeiro, aparentando estar alterado e chamando por uma mulher.

Denúncias anônimas indicam que a motivação do crime seria uma discussão pela posse de um aparelho celular, ocorrida na praça central.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama onde foi necropsiado e posteriormente liberado para os atos fúnebres. As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil de Altônia.

Reportagem: Tribuna Hoje News