Dirigentes do futsal paranaense estão reunidos; Toledo x Cascavel pela Série Ouro será nesta terça-feira (24)

Os dirigentes das equipes que disputam a recém-criada LFP (Liga Futsal Paraná) e os campeonatos da FPFS (Federação Paranaense de Futebol de Salão) – Séries Ouro, Prata e Bronze – estão reunidos na manhã desta segunda-feira (23), em Curitiba, para tratar de um imbróglio que impactou diretamente o salonismo estadual na última semana.

Por terem atuado na LFP, Cascavel, Foz Cataratas, Siqueira Campos e Guarapuava haviam sido suspensos por três anos pela FPFS na última segunda-feira (16), o que impactou diretamente na continuidade das Séries Ouro e Prata do Paranaense. No último sábado (21), os jogos envolvendo cascavelenses, contra Toledo, e iguaçuenses, contra Ampére, pela divisão principal do Estadual foram cancelados, e a rodada definiu os confrontos das quartas de final.

Entretanto, esses jogos agora serão realizados, conforme já ficou acordado na reunião nesta manhã de segunda (23). O duelo entre Toledo e Cascavel será às 20h30 desta terça-feira (24) no Ginásio Alcides Pan, em Toledo.

Já Ampére x Foz Cataratas deverá ser no próximo dia 30 (segunda-feira), pois o Ampére tem compromisso com o São Miguel do Iguaçu nesta terça (24) pela Taça FPFS, competição da Federação.

Por enquanto, Foz Cataratas x Pato, que deveria ter sido realizado na última quarta-feira (18), ainda não tem data para ocorrer, mas deverá ter até o fim da reunião.