Dinheiro-em-penca: aprenda a cultivar a planta que atrai sorte e fartura!

Originada do continente americano, a dinheiro-em-penca é uma planta é muito utilizada no paisagismo. Além de dinheiro-em-penca (Callisia repens), em alguns lugares é conhecida como tostão, e o nome não é à toa: segundo a crença popular, essa planta tem o poder de atrair sorte, dinheiro e fartura para quem a cultiva. Quando dada de presente, seu poder é potencializado.

Dinheiro-em-penca é uma vegetação de pequeno porte, usada muito como cobertura vegetal em jardins, aos pés de outras plantas. Se dá muito bem entre pedras e locais úmidos. Não é muito resistente ao sol forte, pois ele pode queimar suas folhas. Prefira a meia-sombra.

Além de seu uso nos jardins, a plantinha também pode ser cultivada em vasos suspensos, pois seus ramos pendentes são uma bela decoração em ambientes internos. Mas é importante lembrar: evite salas com ar-condicionado, pois a planta também não é muito resistente ao frio.

Fora isso, ela se adapta muito bem e seu plantio é bem simples: basta cortar um ramo e enfiá-lo no substrato, deixando-o à sombra e sempre úmido. Podem ser plantados vários ramos no mesmo local. A dinheiro-em-penca deve estar com o subtrato sempre fértil e ser irrigada regularmente.

Apenas o seu cultivo já atrai dinheiro e sorte, mas ainda é possível realizar alguns rituais para aproveitar e aumentar ainda mais essa energia. As simpatias com a planta dinheiro-em-penca contribuem para trazer mais sorte, sucesso e fartura, além de também chamar boas energias para a vida de quem realiza.