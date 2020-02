Dicas para montar o seu escritório contábil

Muita gente que acabou de se graduar em contabilidade – ou até mesmo quem já está há um tempo na área – sonha em montar o próprio escritório. Motivos para isso não faltam, pois transmitir credibilidade é um deles.

No entanto, apesar das evidentes vantagens que um escritório de contabilidade oferece, é comum se deparar com várias dúvidas na hora de investir em um.

Será que é muito caro? Quanto tempo demora para tudo estar viabilizado? Como efetuar a divulgação? Devo contar com uma equipe muito grande. Essas são algumas das perguntas que surgem quando o assunto é a montagem de um escritório de contabilidade.

Por isso, se você faz parte do pessoal que não vê a hora de ter um escritório contábil para chamar de seu, vale conferir aqui algumas dicas básicas.

Tenha tudo planejado

Não adianta escapar, pois ter tudo previamente estruturado é fundamental. Por trás de qualquer projeto, de qualquer tipo de empreendimento, sempre há um bom planejamento antecipando tudo o que será necessário para a ideia sair do papel.

O planejamento auxilia o contabilista a manter um foco, a decidir antes de tudo se o escritório vai atender uma área segmentada, saber o quanto será o investimento inicial e quais serão os diferenciais para se destacar dos concorrentes.

Montar um escritório não pode ser uma aposta ousada. Tal iniciativa tem que ser uma convicção. Por isso, para que o projeto não seja uma jornada em terreno desconhecido, o planejamento será o mapa, um guia que vai auxiliar para que tudo dê certo.

Avalie a estrutura

A questão dos custos vai depender muito também da estrutura do escritório contábil. Um escritório de grande porte, logicamente, tem tudo para exigir uma quantidade maior de investimentos.

Além disso, há outros detalhes que devem ser levados em consideração quando se fala na estrutura do escritório. Tais detalhes consistem na quantidade da equipe.

Em alguns casos, quando se trata de um pequeno empreendimento, é possível que o contabilista atue como um MEI (Microempreendedor Individual) e tenha um escritório pequeno.

Lembre-se também nos aspectos técnicos que possibilitam o trabalho, como, por exemplo, uma boa conexão com a internet. No atual cenário, em que várias atividades são realizadas via e-mails e conversas por Skype, é fundamental ter uma boa estrutura de tecnologia e internet.

Escolha muito bem a localização

Após ter tudo devidamente planejamento, é necessário pensar na questão da localização do escritório de contabilidade.

Não há a necessidade de que o escritório seja em um local em evidência na cidade, contudo, é fundamental que ele tenha uma boa proximidade dos centros comerciais e de empresas.

Além disso, a questão do acesso também deve ser muito bem pensada na hora de escolher a localização ideal. Quanto mais fácil de ser encontrado melhor, assim como também é importante contar com estacionamentos acessíveis.

Saiba como divulgar o seu escritório de Contabilidade

O escritório é uma beleza, é aconchegante, é localizado em um bom ponto da cidade, mas o telefone não recebe a ligação de ninguém solicitando os serviços e nenhum cliente bate na porta.

Para sanar todos esses problemas é preciso incluir aí outro detalhe no seu planejamento: a divulgação.

Saber vender os serviços é algo que faz parte de qualquer projeto. No caso de um escritório de contabilidade a situação não é diferente.

Quando se fala em divulgar um empreendimento nos dias de hoje, é impossível deixar de lado a internet. Contar com uma boa presença digital faz a diferença entre aqueles negócios que são encontrados pelo público-alvo e aqueles que amargam a invisibilidade.

Ter um blog e um site, por exemplo, já aparece como uma boa alternativa de divulgação, afinal, por meio dele é possível entregar conteúdos que divulgam os serviços. Com isso se torna mais fácil atrair clientela para o escritório.

Saber como criar um blog e um site não é difícil. Hoje em dia não faltam alternativas de plataformas gratuitas e intuitivas, de fácil acesso, que viabilizam o gerenciamento e a publicação de postagens.

Só para se ter uma ideia, algumas delas são o Wix e o Joomla!. Porém, não tem como deixar de mencionar o WordPress, que possui uma série de plugins que melhoram ao máximo o desempenho do seu site.

Na hora da divulgação, também não dá para deixar de lado as redes sociais. No caso de um escritório de contabilidade, a mais adequada é o LinkedIn, que é direcionado essencialmente para perfis profissionais.

Ter o seu próprio escritório contábil não é impossível

Para tornar viável a ideia de montar um escritório de contabilidade, é necessário enxergá-lo como um negócio e criar estratégias para impulsioná-lo no mercado.

Por esse motivo, levar em conta detalhes como planejamento, capacidade de investimento e, principalmente, maneiras de divulgação, é algo que se torna fundamental para o êxito do projeto.

Informe publicitário