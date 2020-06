Dia Mundial do Meio Ambiente: Polícia Ambiental divulga os resultados das ações contra caça ilegal

O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado nesta sexta-feira (5). Em razão disso, a Polícia Ambiental do Paraná e o ICMBio divulgam um balanço com os resultados operacionais no Parque Nacional do Iguaçu. A Força Verde divulga também os resultados das apreensões realizadas no Lago de Itaipu, este ano.

Com o principal objetivo de manter a presença institucional visando a proteção da biodiversidade, a segurança e o trabalho preventivo, como resultado dessas ações já foram destruídas aproximadamente 65 estruturas próprias para a caça dentro da Unidade. Dentre estas armadilhas estão: 22 cevas,10 saleiros e 33 jiraus.

De janeiro até o mês de maio deste ano, já foram localizados e destruídos 08 acampamentos de caça dentro do Parque Nacional do Iguaçu, sendo que 09 pessoas foram presas e apreendidas 06 armas de fogo e diversas munições.

A Pesca Predatória no Lago de Itaipu

Somente este ano a Polícia Ambiental do Paraná apreendeu no Lago de Itaipu 1.540 metros de espinhel, 6.252 metros de rede de pesca, 03 tarrafas, 185 unidades de varas de pesca e 242 unidades de outros instrumentos como joão bobo, covos, etc.