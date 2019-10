Dia das crianças vira festa em família em Santa Terezinha de Itaipu

A participação efetiva das famílias deu uma conotação diferente para a tradicional Festa das Crianças, promovida anualmente pelo poder público de Santa Terezinha de Itaipu. Esse ano, a interação foi maior e a tarde desse domingo (13), na praça Silvino Dal Bó, foi marcada pelo envolvimento e diversão entre pais e filhos.

Quem circulou pelo local, pode conferir os momentos de troca e afeto. Os pais entraram na brincadeira e participaram dos jogos e das atividades de recreação. A vovó, Delcira Bianchi esteve presente e parabenizou a iniciativa. “Um evento lindo para as nossas crianças. Elas se divertem muito e nós, pais e avós, entramos na brincadeira”, disse ao ressaltar que a festa proporciona a união entre as famílias.

Ayrton Bezerra de Freitas é outro exemplo de aprovação. Ele prestigiou o evento com seu sobrinho e não poupou elogios. “Achei muito bacana essa interação entre a administração municipal e a população. As crianças puderam brincar e lanchar, tudo de forma gratuita; foi incrível”, disse.

Mas o melhor depoimento e confirmação de que o objetivo foi atingido, veio de Lara da Silva Leal, que participa todos os anos. “É muito divertido. Eu não perco por nada e deixo o convite para as crianças voltarem no próximo ano”, declarou.

Opções – Os participantes puderam usufruir de brinquedos infláveis, pintura facial, DJ na praça, banho de mangueira (uma inovação este ano) e inúmeras atividades recreativas. Houve distribuição gratuita de cachorro-quente, pipoca, algodão-doce e refrigerante.

Paralela às brincadeiras, também foi realizada uma ação de combate a todo tipo de violência infanto-juvenil. Integrantes do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Conselho Tutelar e da Secretaria Municipal de Assistência Social distribuíram panfletos de orientação com a divulgação dos números de telefones para denúncias. A Secretaria de Saúde também esteve presente no evento e realizou a pesagem das crianças e orientou os pais sobre os cuidados com a rotina da alimentação saudável.