Desfile comemora 197 anos de Independência do Brasil

Após uma semana de intensas atividades envolvendo milhares de estudantes de Cascavel, a expectativa é ainda maior para o desfile cívico-militar deste sábado, que comemora os 197 anos de Independência do Brasil.

O Desfile de 7 de Setembro está sendo organizado há meses em Cascavel e deve reunir mais de 11 mil pessoas na Avenida Brasil, que representam 64 entidades, dentre elas instituições de ensino, organizações particulares e, claro, o preferido de todos, as forças de segurança.

Novidade

Este ano, o percurso sofreu alteração. O desfile ocorrerá na Avenida Brasil entre a Rua Carlos de Carvalho e a Avenida Carlos Gomes. A concentração será bem cedinho, porque às 8h30 já tem a chegada do fogo simbólico, com acendimento da pira com hasteamento das bandeiras.

O desfile começa às 9h.

Último dia

Nesta sexta-feira (6) tem ação ainda pela Semana da Pátria. Às 9h, tem recepção do fogo simbólico, acendimento da pira com hasteamento das bandeiras, execução do Hino Nacional na Escola Municipal Atílio Destro, no Jardim Nova Itália.