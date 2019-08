Desaparecido teve caminhão roubado há poucos dias

Wagner Aparecido Lunardi Cauz, 39 anos, desaparecido há 12 dias em Cascavel, teve o caminhão dele e a carga de milho que transportava roubados no dia 24 de julho em Balsa Nova. O crime foi registrado dois dias depois na Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas em Curitiba. Ele contou ter sido abordado por dois homens, um deles armado, em um posto de combustíveis. O caminhão não tinha seguro. Wagner conseguiu pedir ajuda em uma empresa perto de onde foi deixado pelos assaltantes. O caminhão ainda não foi encontrado.

Depois do roubo, Wagner retornou a Cascavel, mas no dia 3 de agosto desapareceu após um carro vermelho parar na frente da casa em que mora com a família e chamar pelo ele. Wagner não levou documento nem o telefone celular. De acordo com familiares, há uma câmera de segurança nas proximidades da casa, mas ela não registrou o fato.

A irmã de Wagner não descarta a relação do roubo com o desaparecimento, mas acredita que ele não tenha desaparecido voluntariamente, já que sempre mantinha contato com ela quando enfrentava qualquer tipo de problema. Ela conta que o irmão sempre foi dedicado ao trabalho e que nenhum amigo tem informações do paradeiro dele.

Informações sobre o caso podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190 e 197.