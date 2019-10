Desaparecida: Homens que estavam com as garotas fugiram do local

Quatro dias após a adolescente de 15 anos, moradora de Cascavel, desaparecer no Rio Paraná, em Altônia, depois de ter caído de um jet ski, o corpo dela ainda não foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros.

Fontes ligadas à outra garota que estava com a jovem – também moradora de Cascavel e menor de idade – informam que elas teriam chegado ao local acompanhadas de dois homens que haviam conhecido no dia anterior e que foi no porto que elas conheceram o rapaz que estava pilotando o jet ski. Foi quando a adolescente desaparecida pediu para dar uma volta no rio. Só que, após a queda, os três homens teria fugido do local sem prestar socorro.

Por causa disso, a polícia ainda não tem identificação deles nem mesmo a placa do carro que usavam, apenas que seria um veículo Gol.

Buscas ampliadas

As buscas pelo corpo da adolescente continuam e, por conta do tempo que já se passou desde o incidente, a área de busca – que antes estava concentrada na Vila Iara – está se estendendo até Guaíra.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Guaíra e uma equipe da Marinha estão realizando buscas naquele local, além dos trabalhos na região onde a menina caiu.

“A dificuldade de encontrar o corpo só aumenta. Verificamos que, no curso do rio, existem algumas cabeceiras de bancos de areia que dividem a correnteza e fazem com que aumente as áreas de buscas”, explica o tenente Marçal Gabriel da Costa, do 6º Subgrupamento de Bombeiros de Umuarama, e comandante das buscas.

O incidente

A jovem teria caído da garupa de um jet ski na tarde da última sexta-feira (11) na Vila Iara, em Altônia, região noroeste do Estado. Ela estava com um grupo de amigos. Quando andava na garupa de um jet ski, ela caiu na água e desapareceu. A jovem não sabia nadar e não usava colete salva-vidas.

A família, que mora em Cascavel, está no local acompanhando as buscas.