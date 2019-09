Derani conquista pódio em Silverstone

O brasileiro Pipo Derani conquistou um grande resultado em sua estreia na categoria LMP1 do FIA WEC (Mundial de Endurance) na abertura da temporada 2019/20, no último domingo, em Silverstone, na Inglaterra.O tricampeão das 12 Horas de Sebring foi ao pódio com o terceiro lugar para o carro nº 3 da Rebellion Racing.

Derani e os franceses Loic Duval, que já venceu as 24 Horas de Le Mans e foi campeão do WEC em 2013, e Nathanael Berthon conseguiram superar os companheiros do outro carro da Rebellion, que farão a temporada completa do WEC, e ficaram atrás apenas dos dois carros da Toyota Gazoo Racing.