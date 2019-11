DER leiloa mais de mil sucatas de veículos

Ao longo de mais de quatro horas foram arrematados 1.074 veículos de 109 lotes, incluindo carros, motos, ônibus e caminhões no leilão promovido pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) nesta terça-feira (05). Foram leiloadas sucatas de veículos automotores, apreendidos ou abandonados em rodovias estaduais.

O valor mínimo previsto era de R$ 193 mil, mas com as disputas por meio de lances o total arrecadado foi de R$ 620 mil. O evento contou com participação de mais de 50 representantes de empresas do ramo de desmontagem de veículos e foi conduzido por um leiloeiro público oficial.

O lote com o lance mais alto foi o de número 62, que incluía nove carros, sendo o mais antigo um Ford Del Rey de 1983 e o mais novo um Volkswagen Golf de 2007, além de um caminhão Ford Cargo 2428 de 2010. O valor inicial do lote era de R$ 4.390, mas o lance vencedor foi de R$ 46 mil.

As sucatas não podem voltar a circular em via pública, estando destinadas exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de peças e partes metálicas.

Após receberem a nota de venda, as empresas terão até 10 dias úteis para retirar integralmente seus lotes dos locais em que estão depositados. Cabe a elas todas as despesas e serviços com o transporte das sucatas arrematadas no leilão, que serão entregues sem placas, para evitar que sejam reaproveitadas, e sem baterias, seguindo legislação ambiental.

Os veículos atualmente estão depositados em pedreiras, pátios do DER/PR e postos do Batalhão de Polícia Rodoviária em 37 municípios.