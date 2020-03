Depen suspende visitas e adota medidas para evitar coronavírus nas unidades prisionais

A Coordenação Regional do Depen (Departamento Penitenciário do Paraná), em Cascavel, desde a terça-feira (17), suspendeu algumas atividades para evitar a proliferação do novo Coronavírus.

Todas as medidas adotadas são amparados pelo Decreto Estadual número 4230 que orienta sobre as ações que visam combater o Covid-19.

Por isso, para evitar o caos no Sistema Penitenciário local, visitas, recebimento de sacolas, atividades religiosas, aulas, reuniões, cursos, capacitações entre outros, foram suspensos por 14 dias ou até que uma Resolução da Secretaria de Segurança Pública do Paraná – SESP PR – discipline outra metodologia de enfrentamento da crise.

Entre outras ações, está a constante participação do coordenador regional do Depen, Thiago Correia, nas discussões do COE (Centro de Operações Emergenciais), em Cascavel. Possibilitando assim, prever medidas de enfrentamento no sistema penitenciário local.

“Todas as ações visam isolar o público encarcerado do mundo externo e com isso evitar ao máximo que o novo Coronavírus faça vítimas no sistema prisional da região”, explica.

Além disso, todos os policiais penais e servidores das Cadeias Públicas e Penitenciárias locais, foram conscientizados sobre os cuidados de higiene e medidas de prevenção da doença. Foram disponibilizados, ao público prisional, materiais de higiene, luvas, máscaras, álcool 70% e sabão.

Audiências

Todas as audiências ou ações que dependam do Poder Judiciário, serão realizadas prioritariamente, por meio de videoconferência.

Segundo o coordenador regional do Depen, Thiago Correia, essa medida evita aglomeração e transmissão do vírus por meio comunitário.

“Em todas as unidades prisionais da regional, preparamos locais específicos, além dos que já existiam, para as videoconferências, evitando assim escoltas, movimentações e o contato dos internos com o público externo. Além disso, em casos excepcionais, as unidades possuem parlatórios que evitam o contato físico”, afirma.

Também estão suspensas movimentações não emergenciais de presos em algumas unidades, bem como, canteiros de trabalho externo em locais com risco de contaminação: hospitais, por exemplo.

Nenhum caso no Sistema Penitenciário

O Depen tem adotado medidas preventivas e orientações constantes para evitar que o vírus atinja a população carcerária local.

Equipes de saúde que atuam no Sistema Penitenciário já estão orientadas a comunicar imediatamente qualquer situação, para que o interno cumpra o período de quarentena.

Segundo Correia, até o momento, nenhum caso suspeito é monitorado nas unidades da Regional.

“Os servidores que apresentarem os sintomas da doença serão orientados a ficar em isolamento , em casa, até confirmação, por meio de exames, sobre testar positivo ou negativo para o vírus”, explica.

Além de todas essas ações, o Depen já definiu um local, na região, para onde serão levados os presos que apresentarem sintomas da doença. Nesse local, os internos vão permanecer monitorados por equipes de saúde e pela Polícia Penal. Por questões de segurança, esse local não terá o endereço revelado.

“São medidas que visam o enfrentamento da crise, nesse momento em que todos os esforços dos Estados, municípios estão entrelaçados por um único objetivo: Evitar que a doença faça vítimas no país”, finaliza.