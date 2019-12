Depen não foi notificado de greve

A coordenação regional do Depen (Departamento Penitenciário) ainda não havia sido notificada até a noite dessa quarta-feira (4) sobre a greve dos agentes penitenciários anunciada pelo Sindarspen (Sindicato dos Agentes da Polícia Penal do Paraná) para começar nesta sexta-feira (6).

A mobilização ocorre em protesto à proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governador e deve acontecer por tempo indeterminado.

Conforme o Sindarspen, durante o período de greve estarão suspensas as movimentações de presos dentro das unidades penais. Atividades como a entrega de mantimentos das famílias, visita, banho de sol e atendimentos jurídico, social e educacional não serão realizadas nesse período. Será garantido apenas essencial, como alimentação, emergências médicas e cumprimento de alvarás.

A assembleia também deliberou que, caso o governo do Estado questione na Justiça o direito dos agentes de realizar greve, a categoria entrará em modo de operação-padrão, ou seja, cumprirá rigorosamente as determinações previstas no Caderno de Segurança do Departamento Penitenciário do Paraná.

Equipe mínima

De acordo com o Depen, deve ser mantida uma quantidade mínima de agentes previsto por lei, que farão a segurança e o cumprimento de tarefas básicas nos presídios. Assim que for notificado, o Depen deve fazer a divisão e a organização das equipes de cada escala de trabalho.