Depen flagra arremesso de droga para dentro da cadeia

Droga e telefones celulares foram apreendidos com adolescente- Foto: divulgação

Agentes do Departamento de Execuções Penais (Depen) de Umuarama apreenderam no final da noite da terça-feira (14), um adolescente que tentava arremessar objetos para o interior do cadeião. Outro suspeito que acompanhava o jovem, conseguiu fugir.

Segundo os agentes, a descoberta aconteceu por volta das 23h50, quando o garoto e o comparsa foram flagrados aos arredores do complexo carcerário. Eles notaram a movimentação suspeita da dupla pelo pátio da delegacia e resolveram verificar.

Quando tentaram a abordagem o comparsa saltou pelo portão do Instituto Médico Legal (IML) que fica nos fundos do complexo, e fugiu. Com o adolescente apreendido foram encontradas 953 gramas de maconha, 5 telefones celulares e um carregador.

As tentativas de arremessos de objetos (principalmente celulares) e de drogas para o interior da cadeia de Umuarama aumentaram muito nas últimas semanas. Um dos motivos é que devido à pandemia da covid-19 as visitas aos detidos foram suspensas e a entrega de sacolas interrompida.

O Departamento Penitenciário (Depen) e a Polícia Civil chegaram a instalar sensores de barreira e alarme sonoro na área do campo de futebol, ao lado da cadeia.