Operação Araceli: reclassificação de presos é realizada em Toledo

O Depen (Departamento Penitenciário) do Paraná, por meio da Regional de Cascavel, deflagrou nesta segunda-feira (22), em Toledo, a primeira fase da Operação Araceli. O objetivo da ação é o cumprimento do Projeto 09/2019 que prevê a reclassificação dos presos custodiados em uma das unidades administradas pelo Depen, na região Oeste.

Os trabalhos começaram desde as primeiras horas da manhã e contam com grande efetivo de agentes penitenciários, integrantes do SOE -Setor de Operações Especiais, GSI – Grupo de Segurança Interna e com o apoio de equipes de outras instituições da Segurança Pública, além da coordenação regional do Depen-PR.

Esta é a primeira operação organizada e administrada por uma regional do Depen, no Paraná. A unidade reclassificada também é a primeira do Estado, por isso, os trabalhos colocam a regional de Cascavel, como pioneira na história do Departamento Penitenciário do Estado.

Em uma entrevista coletiva realizada durante a manhã na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel), o Coordenador Regional do Depen, Thiago Correia informou que 60 presos foram transferidos da Cadeia Pública de Toledo para a PEC.

Em Toledo devem permanecer somente presos que cometeram crimes sexuais, portanto, presos que cometeram outros tipos de crimes serão tranferidos aos poucos para outras cadeias do Paraná.

Operação Araceli

A Operação recebeu o nome Araceli em menção ao caso da menina Araceli Cabrera Crespo, de oito anos que foi ssassinada em 18 de maio de 1973 em Vitória no Espírito Santo. A criança foi vítima de violência sexual e teve o corpo desfigurado por ácido. Em 18 de maio foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao Abuso sexual e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Reportagem atualizada às 11h28 do dia 22 de julho de 2019