Dengue: Secretário recomenda a argentinos não irem a Foz

Misiones – O secretário de Saúde de Misiones, Walter Villalba, recomendou que os argentinos não visitem Foz do Iguaçu nem o Paraguai porque apareceram na província casos de dengue do vírus Den-4, “importados” dessa região. “Os casos que temos de Den-4 são justamente importados de Foz do Iguaçu e da região do Paraguai. Quem viajar para essas zonas deve extremar as precauções”, disse o secretário. As informações são do “La Voz de Cataratas”.

Ele recomenda que, se for necessário viajar para o Brasil, é preciso evitar circular nos horários em que ocorre maior contágio, que é de manhã cedo e ao entardecer. Mas “a recomendação é tratar de não ir para esses lugares [Foz e Paraguai] a menos que seja absolutamente necessário”, insistiu.

Segundo Walter Villalba, a dengue tipo Den-4 é mais perigosa se for contraída por quem já teve dengue do tipo Den-1, comum na Argentina, porque há mais risco de sofrer os efeitos mais graves da doença.

Risco alto

Foz do Iguaçu está classificado como “risco alto”, com 116 casos confirmados de dengue até a semana passada, reunindo os 11 casos mais severos da doença. O Centro de Controle de Zoonoses iniciou a aplicação de inseticida, com fumacê, e está fazendo visitas em residências para eliminação dos criadouros.