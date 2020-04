Denarc realiza operação contra tráfico de drogas em São Miguel do Iguaçu

Uma operação está sendo realizada pela Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) em parceria com a Polícia Civil de São Miguel do Iguaçu na manhã desta quinta-feira (30).

Diversos mandados de buscas estão sendo cumpridos em vários bairros do município, e também na cidade de Foz do Iguaçu.

Vários policiais participam da ação com o objetivo é combater o tráfico de drogas na região. Essa é uma operação rotineira que vem sendo realizada no município.

As investigações tiveram início no mês de fevereiro, após ter chegado ao conhecimento do setor de inteligência a existência de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na localidade conhecida como Favela Real, em São Miguel do Iguaçu.

Durante as investigações foram realizadas duas prisões em flagrante, uma por tráfico de drogas, sendo apreendidas cerca de 70 porções de substância análoga à cocaína e outra por posse de arma de fogo, com a apreensão de duas armas.

Na data de hoje foram cumpridos 03 três mandados de prisão e oito mandados de busca e apreensão, resultando em três prisões em flagrante e na apreensão de uma adolescente por tráfico de drogas.

Após as buscas foram apreendidas 171 porções de substância análoga à cocaína, 2,700 (dois quilos e setecentos gramas) de substância análoga à maconha e R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em uma das residências, em Foz do Iguaçu, também foi localizado um kit contendo celulares e drogas que teriam como destino os estabelecimentos prisionais do Município.