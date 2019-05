Denarc cumpre mandados em Marechal Rondon e São Miguel do Iguaçu

Policiais civis da Divisão Estadual de Narcóticos cumpriram dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas em Marechal Cândido Rondon/PR na tarde dessa terça-feira (28).

As investigações foram coordenadas pela Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) e duraram aproximadamente dois meses e resultaram na identificação do responsável por enviar 924 kg de maconha apreendidos, na noite de 21/03/2019, no bairro Santos Dumont, na cidade de Cascavel/PR.

A droga estava escondida na carroceria de um caminhão Ford Cargo, com placas de Marechal Candido Rondon/PR, carregado com farinha de trigo, ocasião em que o motorista do veículo foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

No curso das investigações, verificou-se que a farinha de trigo apreendida foi adquirida pelos traficantes exclusivamente para ocultar o transporte da droga, o que ensejou a doação do produto a uma instituição social de Cascavel, no dia 21/03/2019, conforme autorizado pelo Poder Judiciário.

Durante o cumprimento dos mandados na cidade de Marechal Cândido Rondon/PR, nada de ilícito foi apreendido.

O preso, um homem de 46 anos, que possui antecedentes criminais pelo mesmo delito, foi encaminhado ao Setor de Carceragem Temporária da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel.

Presa com arma

Em outra ação, os policiais da Divisão Estadual de Narcóticos também cumpriram um mandado de busca e apreensão na cidade de São Miguel do Iguaçu/PR, resultando na apreensão de uma arma de fogo, calibre 20, e uma munição de igual calibre, e na prisão de uma mulher de 51 anos, encaminhada a Delegacia de Polícia de São Miguel do Iguaçu/PR.