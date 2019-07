Denarc cumpre mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão em Marechal Cândido Rondon

Na manhã dessa segunda-feira(15), policiais civis da Divisão Estadual de Narcóticos cumpriram um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas na cidade de Marechal Cândido Rondon/PR.

Em continuidade as investigações, coordenadas pela Divisão Estadual de Narcóticos – DENARC, visando identificar os responsáveis pelo envio de 924 kg de maconha apreendidos, na noite de 21/03/2019, no bairro Santos Dumont, na cidade de Cascavel/PR, foi possível constatar o envolvimento de mais um homem no transporte da droga, resultando na representação pela sua prisão preventiva.

A droga estava escondida na carroceria de um caminhão Ford Cargo, com placas de Marechal Candido Rondon/PR, carregado com farinha de trigo, ocasião em que o motorista do veículo, morador de Cascavel/PR, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Durante o cumprimento do mandado na cidade de Marechal Cândido Rondon/PR, nada de ilícito foi apreendido.

O preso (29 anos) foi encaminhado ao Setor de Carceragem Temporária da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel.

Destaque-se que, na data de 28/05/2019, outro homem (46 anos) também foi preso preventivamente na cidade de Marechal Candido Rondon/PR pelo envolvimento no mesmo delito.

Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal de Cascavel/PR.