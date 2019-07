Denarc apreende 302 kg de maconha em motel de Cascavel 

Na manhã de hoje (26), policiais civis da Divisão Estadual de Narcóticos prenderam em flagrante um homem, com 21 anos de idade, suspeito da pratica do crime de tráfico de drogas, em um motel de Cascavel.

Após o recebimento de uma denúncia informando que um veículo GM/Cruze, carregado com drogas havia entrado em um motel, no bairro IX de Novembro, os policiais se deslocaram até o local e localizaram o veículo, estacionado na garagem de um dos quartos, carregado com 302 kg de maconha.

O condutor do veículo que estava no quarto disse que pegou o carro carregado com a droga em um posto na cidade de Santa Tereza do Oeste para fazer o transporte, e aguardava instruções no motel. Ele disse que receberia R$ 5.000,00 pelo serviço.

O homem, que possui antecedentes criminais por receptação, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado ao Setor de Carceragem Temporária da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel.