Delegados e escrivães serão incluídos em plantões

Cascavel – Uma ordem de serviço do Departamento da Polícia Civil do Paraná promete contribuir para amenizar um problema que afeta a cidade de Cascavel. Na sexta-feira passada, a OAB de Cascavel e parceiros foram à prefeitura e à 15ª Subdivisão Policial pedir mais estrutura para atendimento das mulheres vítimas da violência.

Um dos pontos levantados diz respeito ao horário de funcionamento da Delegacia da Mulher, que, por falta de profissionais e de espaço físico, não há plantões noturnos nem aos fins de semana e fecha para o almoço.

A medida que pode contribuir tem como base a determinação feita pela Ordem de Serviço 05/2019, assinada pelo delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Silvio Jacob Rockembach. O documento pede que nos municípios onde houver unidade de Divisão de Combate à Corrupção, Divisão Estadual de Narcóticos, Divisão de Polícia Especializada e Gaecos (Grupos de Atuação especial de Combate ao Crime Organizado), os delegados de polícia e escrivães ali lotados se apresentem porque passarão a integrar as escalas de plantão.

Segundo o documento, o objetivo está focado na “necessidade de manter os plantões regionalizados, com a existência física de unidades nas regiões que executem atividades correlatas, que estão subordinadas a outros órgãos ou divisões policiais, considerando a forma de racionalização dos recursos humanos disponíveis em regime de cooperação, considerando que o Conselho de Polícia Civil já havia apreciado esta matéria no que diz respeito aos plantões nas Delegacias da Mulher do Interior (deliberação 375/2014) ao propor alteração no artigo 7º de Minuta de Decreto que regulariza a estrutura da Polícia Civil com relação à subordinação administrativa e hierárquica destas unidades”.

Na região a medida abrange Toledo, Cascavel e Foz do Iguaçu, cujas unidades precisam apresentar até esta semana a lista de servidores para composição das escalas.

Para o presidente da Subseção Cascavel da OAB, Jurandir Parzianello, a medida ajuda mas é paliativa: “É preciso reforçar a rede. Nossa intervenção também é por uma estrutura maior. Houve na 15ª SDP um posicionamento favorável quanto à possibilidade de uma nova estrutura para a Delegacia da Mulher (…) os servidores que ali atuam são heróis, se desdobram para dar conta da demanda, precisa de mais gente, mais estrutura para que haja um atendimento digno a uma pessoa que já foi vítima de violência”.