Delegado fala sobre tentativa de latrocínio de Bombeiro em Foz do Iguaçu

O Delegado da Polícia Civil de Foz do Iguaçu, Francisco Sampaio concedeu na manhã dessa terça-feira (24), uma entrevista coletiva para falar sobre a tentativa de latrocínio a um Bombeiro ocorrido na tarde de segunda-feira (23).

Segundo a Polícia, o Bombeiro baleado passou por cirurgia e passa bem.

O crime aconteceu no centro de Foz do Iguaçu quando o Bombeiro Cláudio Kriese avistou os dois homens tentando assaltar uma mulher na Rua Tiradentes e tentou espantar os dois com gritos, em seguida um dos suspeitos se assustou e disparou contra Cláudio que teve o intestino perfurado pela bala.

Os assaltantes fugiram, um correndo e outro de bicicleta em direção ao Rio Paraná, onde a bicicleta foi encontrada. Os suspeitos foram reconhecidos por outra vítima que teve um celular roubado.

A polícia agora procura os suspeitos do crime. Denúncias podem ser repassadas pelo 197- disque denuncia da Polícia Civil.

Veja a entrevista do Delegado Francisco Sampaio: