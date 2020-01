Na manhã desta quarta-feira (8), o delegado do GDE (Grupo de Diligências Especiais) de Cascavel, Thiago Teixeira, deu mais detalhes sobre a bomba caseira encontrada em uma residência no Bairro Brasília, sobre um guarda-roupa. De acordo com o delegado, o suspeito disse que não sabia que a bomba estava na casa dele.

Relacionado