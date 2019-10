Definidas duplas do Brasil no vôlei de praia em Tóquio 2020

Rio de Janeiro – Estão definidas as quatro duplas brasileiras que vão disputar o vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. No masculino vão Evandro/Bruno Schmidt e também Alison/Álvaro Filho. Já entre as mulheres as vagas ficaram com Ágatha e Duda e Ana Patrícia/Rebecca.

Bruno Schmidt e Alison, que agora vão em duplas diferentes, foram os campeões dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Alison, o Mamute, tem ainda uma prata conquistada em Londres 2012 ao lado de Emanuel.

Ágatha também foi medalhista há três anos, prata, jogando ao lado de Bárbara Seixas. Evandro disputou com Pedro Solberg no Rio 2016 e parou nas oitavas de final. Duda, Ana Patrícia, Rebecca e Álvaro Filho vão participar pela primeira vez dos Jogos Olímpicos.

O Brasil é o País com mais medalhas no vôlei de praia nos Jogos Olímpicos, somando três ouros, sete pratas e três bronzes.