Defesa Civil alerta para temporal e queda de granizo na região Oeste

A Defesa Civil emitiu um alerta no começo da tarde desta terça-feira (26) sobre a possibilidade de chuvas intensas, raios, vendaval e granizo na região Oeste e Noroeste do Paraná.

Segundo o aviso do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicado às 12h, são esperadas chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia com ventos intensos que podem variar de 60km/h até 100km/h com possibilidade de queda de granizo.

O alerta ainda informa que há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.Em caso de tempestade, as orientações são:

Durante as rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Em caso de risco, os telefones úteis são: Defesa Civil(telefone 199), Corpo de Bombeiros (telefone 193).