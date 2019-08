De virada, São Paulo vence o Santos em clássico no Morumbi

O clássico San-São agitou a abertura da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (10). Com um Morumbi lotado, os times fizeram um jogo movimentado, com o São Paulo levando a melhor diante do Santos: vitória por 3 a 2, de virada.

Com o resultado, o Tricolor chegou a 24 pontos e aparece na quinta posição na tabela de classificação. O Peixe segue na liderança, com 32 pontos.

O jogo

O clássico paulista entre São Paulo e Santos começou com muitas chances de gol para os dois lados. O Tricolor pressionou bastante a saída de bola no início do jogo, investindo principalmente pelas jogadas pela lateral direita. No entanto, as oportunidades mais claras para sair na frente foram criadas pelo Peixe, com Derlis Gonzáles pela direita e Soteldo pela esquerda. Depois, o São Paulo quase marcou com Raniel, após escanteio, mas foi o time alvinegro que balançou as redes. Aos 43 minutos, Diego Pituca bateu colocado de fora da área, a bola bateu na trave, e Eduardo Sasha não desperdiçou o rebote: 1 a 0.

O Tricolor voltou para o segundo tempo movimentando ainda mais o confronto. Logo aos três minutos, Alexandre Pato aproveitou sobra de bola após cobrança de escanteio e empatou a partida. Depois, aos 11, Reinaldo cobrou pênalti e virou para o São Paulo. Dominando as ações, o time comandado por Cuca passou a pressionar mais e chegou ao terceiro gol aos 26 minutos. Pato roubou a bola no meio-campo, avançou, se livrou de três marcadores e ficou cara a cara com o goleiro Éverson para finalizar no canto direito e ampliar para o São Paulo. Já nos instantes finais, aos 40, o Peixe descontou após Evandro cobrar falta e a bola desviar no atacante Raniel antes de entrar: 3 a 2.