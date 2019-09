De virada, Athletico-PR goleia o Fortaleza pela Série A do Brasileirão

O Furacão emendou a segunda vitória consecutiva no Brasileirão. Na noite desta quinta-feira (26), o Athletico-PR virou para cima do Fortaleza e venceu por 4 a 1 na Arena da Baixada, pela 21ª rodada da Série A. Apesar do triunfo, a equipe do técnico Tiago Nunes permanece em nono, agora com 30 pontos. Já os comandados de Zé Ricardo, que perderam a terceira seguida, aparecem em 15º, com 22.

Confira a classificação do Campeonato Brasileiro!

Primeiro tempo movimentado na Arena da Baixada. O Fortaleza abriu o placar logo no início, com Wellington Paulista em cobrança de pênalti aos nove minutos. Mas, depois, o Furacão começou a pressionar, conseguiu o empate e a virada. Aos 32, Rony levantou bola na área e Marco Ruben igualou. Já nos acréscimos, Léo Citadini rolou para Nikão fazer o segundo do Rubro-Negro.

Na etapa final, o Athletico ampliou aos 15 minutos: após cobrança de escanteio, Léo Cittadini aproveitou o bate-rebate na área e fez o terceiro. Tranquilo com dois gols de vantagem, o Furacão passou a controlar mais o ritmo da partida. Poderia até ter feito o quarto aos 44, mas Jackson salvou em cima da linha um cruzamento de Cirino que foi direto para a direção do gol. Mas o camisa 10, aos 48, aproveitou rebote dentro da área a anotou o dele: 4 a 1.